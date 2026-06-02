Arzano. Festa del 2 giugno: piazza affollata per celebrare l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana.

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Arzano ha festeggiato il 2 giugno, la Festa della Repubblica italiana nel ricordo del referendum del 1946 con il quale gli italiani scelsero la propria forma istituzionale che vide per la prima volta in Italia votare le donne. “Il 2 giugno è una festa che accomuna tutti noi”, ha precisato il neo sindaco Giuseppe Vitagliano. Non solo per il suo significato storico ma perché ha un’importanza davvero profonda che ha aperto la strada all’ Italia del dopoguerra. Una nazione che con la pace ha realizzato ideali quali la libertà e la democrazia”. Insieme al sindaco, tantissimi cittadini e amministratori, i funzionari del comune e le rappresentanze di carabinieri, poliziotti, finanzieri e Polizia locale.













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