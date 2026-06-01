Quarto, riunione in prefettura del comitato ordine e sicurezza pubblica dopo le minacce al sindaco Sabino

Condividi

Visite: 20

12 Visite

Dopo i gravi messaggi di intimidazione e minacce indirizzati via social, il Sindaco Antonio Sabino è stato ricevuto dal Prefetto di Napoli Michele di Bari in sede di comitato ordine pubblico con le forze dell’ordine. Presente con il sindaco anche il consigliere comunale di Quarto Davide Secone,

capogruppo consiliare di Europa Verde.

Il prefetto Michele di Bari ha espresso ferma condanna per questi episodi e ha espresso vicinanza al primo cittadino nell’azione di recupero e assegnazione di oltre 70 beni confiscati.

“Ringrazio il prefetto Michele di Bari per la forte vicinanza istituzionale dimostrata in queste ore e per la ferma condanna per quanto accaduto – dice il sindaco Antonio Sabino – Nel corso della riunione del comitato, è stata sottolineata l’importanza della battaglia di legalità che stiamo conducendo a Quarto dal 2018 con la restituzione alla collettività dei beni sottratti alle mafie. Una azione ritenuta prioritaria e strategica anche dalla Prefettura di Napoli e in tal senso il prefetto di Napoli ci ha preannunciato nelle prossime settimane una visita nei beni confiscati di Quarto per testimoniare la forte sinergia istituzionale su questi temi. Noi andiamo avanti senza tentennamenti”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti