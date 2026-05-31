Da Torre Annunziata a Marcianise, maggio di grandi soddisfazioni per la boxe maranese

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Il mese di maggio, termine ultimo prima della pausa estiva, si è chiuso con grandi soddisfazioni per il pugilato maranese. La pugilistica Panella, infatti, ha trionfato a Torre Annunziata il giorno 23 maggio con pugile Leo Esposito, categoria supermassimo e punta di diamante della squadra. Grandissima affermazione anche a Marcianise il giorno 31 presso la tensostruttura della Fiamme Oro della Polizia di Stato dove hanno combattuto altri tre atleti della Pugilistica Panella: Antonio Masturzi che si è distinto per velocità e tecnica, Gaetano Libretti che si è fatto notare per la caparbietà e la quindicenne Francesca Catuogno. Quest’ultima si sta sempre più affermando come giovane promessa del pugilato a nord di Napoli. “Sono entusiasta di aver esordito presso la tensostruttura delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, – ha dichiarato la giovane atleta – è stata dura perché ho incontrato due avversarie di valore, ma per mia fortuna sono riuscita a reggere sia lo stress fisico che mentale”. “La boxe – ha dichiarato, invece, il Maestro Domenico Panella – è uno sport fondato sulla disciplina, sul sacrificio personale e sul rispetto verso l’avversario e le regole. Ci sarebbe bisogno di maggiori investimenti sulle infrastrutture e di maggiore coinvolgimento delle Istituzioni per veicolare i sani valori dello Sport ai giovani. Sono felice per i miei ragazzi, nei loro occhi ho visto la gioia che li ha ripagati di mesi di duro allenamento. Riprenderemo ad ottobre con i campionati regionali e nazionali”.













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