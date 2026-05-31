Sondaggio Youtrend, sprofondo rosso per il Pd. Il post amministrative non conferma il dato del referendum

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Il sondaggio Youtrend

La segretaria dem vede svanire in un colpo solo l’intera dote politica degli ultimi mesi, registrando una perdita netta di un punto percentuale che fa scivolare il Pd al 21,7 per cento. Il distacco con Fratelli d’Italia si allarga a sei punti, con il partito di Giorgia Meloni che registra un omologo incremento dell’1,1 per cento (27,7%). Ma procediamo con ordine: ecco i dati.

Fratelli d’Italia a +6 dal Pd, Meloni svetta, Schlein in caduta libera

Dunque, a specchio, il campo largo accusa colpo e acciacchi, col centrodestra in piena salute. Fratelli d’Italia guida l’avanzata e capitalizza l’azione di governo, segnando un balzo in avanti dell’1,1 per cento, portandosi saldamente in testa, e allargando la forbice del distacco con i dem a ben sei lunghezze. Più lievi i rapporti tra le altre forze del centrodestra, al cui interno si registra una flessione per la Lega, che scende al 5,9 per cento (con un calo dello 0,9 per cento). In lieve diminuzione anche Forza Italia, che perde lo 0,4 per cento e si attesta al 7,8 per cento.

Il campo largo si restringe

E se Vannacci cresce dello 0,9% e gratta il muro delle forze di peso medio posizionandosi al 4,4 per cento, resta stabile Noi Moderati all’1 per cento. E a sinistra? Nel campo delle opposizioni il Movimento 5 Stelle rosicchia lo 0,1 per cento salendo al 13,5%. Fa meglio Alleanza Verdi Sinistra che, all’opposto, si attesta al 6,4 per cento con lo +0,1% (strappato ai 5S?).

Ma è al centro che il campo largo continua a frenare. Azione di Calenda scende al 3,2 per cento (-0,3%), tallonata tra i fanalini di coda da Italia Viva (2,2%), +Europa (1,2%) e i Liberaldemocratici (1,2%). E, superando a sinistra, fa la sua comparsa il neonato movimento “Ora!” all’1,1 per cento come nuova forza politica tra le file centriste. Infine, il bacino di astenuti e indecisi resta fermo al 33 per cento.













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