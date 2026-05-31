MARANO. GIOCHI DELLA GIOVENTÙ, BRILLA LA SOCRATE-MALLARDO: ARGENTO NAZIONALE NEL NUOTO E OTTIMI RISULTATI NELL’ATLETICA

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Dal 26 al 29 maggio la Capitale ha ospitato la fase nazionale dei Giochi della Gioventù, una delle più importanti manifestazioni sportive dedicate agli studenti italiani, che ha coinvolto circa 6.000 partecipanti tra alunni, docenti, accompagnatori e rappresentanti di organizzazioni provenienti da ogni regione d’Italia.

Tra le scuole protagoniste dell’evento anche l’Istituto Comprensivo Socrate-Mallardo di Marano, che ha rappresentato con orgoglio la provincia di Napoli all’interno della delegazione campana, dopo aver conquistato l’accesso alla finale nazionale grazie agli ottimi risultati ottenuti nella fase regionale nelle discipline del nuoto e dell’atletica leggera.

Ad accompagnare gli studenti in questa prestigiosa esperienza sono state la professoressa Nunzia Mazzocchi, referente per il nuoto, e la professoressa Paola Vattucci, referente per l’atletica.

Le gare hanno regalato grandi soddisfazioni alla scuola maranese. In particolare, Bruno Di Donato ha conquistato uno splendido secondo posto nazionale nella specialità del dorso, salendo sul podio e portando lustro all’intera comunità scolastica. Positiva anche la prova di Diego Pisano, impegnato nel salto in lungo, che ha ottenuto un significativo piazzamento distinguendosi per impegno, determinazione e spirito sportivo.

Un risultato che conferma la validità del percorso educativo e formativo offerto dall’Istituto. Entrambi gli studenti frequentano infatti la sezione con potenziamento sportivo, un indirizzo che prevede un maggior numero di ore dedicate all’attività motoria e alle discipline sportive. Un percorso che consente ai ragazzi di sviluppare le proprie capacità, valorizzare i talenti individuali e affrontare competizioni di alto livello con una preparazione adeguata.

La partecipazione alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù si è rivelata ancora una volta un’esperienza di grande valore educativo, capace di promuovere non solo la crescita sportiva, ma anche quella personale e relazionale degli studenti. Confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia, condividere emozioni, sacrifici e successi rappresenta infatti un momento di formazione importante che lascia un segno profondo nel percorso di crescita dei giovani atleti.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Dirigente Scolastica, sempre attenta alle innovazioni e alle opportunità formative offerte agli studenti, ai genitori che sostengono quotidianamente il percorso scolastico e sportivo dei propri figli, ai docenti accompagnatori e a tutto lo staff organizzativo che ha contribuito alla riuscita dell’evento.

Per il Socrate-Mallardo si chiude così una nuova e significativa esperienza nazionale, arricchita da risultati prestigiosi e da emozioni che resteranno nel patrimonio umano e sportivo degli studenti coinvolti.













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