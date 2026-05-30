Bimba di Bordighera, orrore senza fine: arrestato il compagno della madre: nel telefono foto dei pestaggi. La costringevano a fumare

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Svolta nelle indagini sulla vicenda della bambina di Bordighera. All’alba i carabinieri hanno fermato Emmanuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola, su disposizione della Procura di Imperia. La madre, Manuela Aiello, è già detenuta dallo scorso febbraio.

Determinanti le testimonianze delle sorelline della bambina, che avrebbero raccontato episodi di violenza e maltrattamenti: «L’hanno tenuta sott’acqua per farla riprendere». Nel cellulare dell’uomo gli investigatori avrebbero inoltre trovato fotografie dei pestaggi e video in cui la bambina viene costretta a fumare. Le indagini proseguono per chiarire tutte le responsabilità nella vicenda.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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