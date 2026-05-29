NAPOLI, ALLEGRI E’ LA SCELTA (SAGGIA) E GIUSTA NELL’ANNO DEL CENTENARIO. ADL NON SI FA INCANTARE DAI TIFOSI E BADA AL SODO

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Massimiliano Allegri si avvicina sempre di più alla panchina del Napoli. Prima della firma sul contratto biennale con il club azzurro, resta da definire la risoluzione del rapporto con il Milan, ma la direzione ormai sembra tracciata. E mentre l’entourage del tecnico toscano lavora agli ultimi dettagli burocratici, cresce inevitabilmente la curiosità attorno alle future strategie tecniche e di mercato della società partenopea.

La possibile scelta di Aurelio De Laurentiis, però, va letta soprattutto sotto una chiave precisa: pragmatismo. Nell’anno del centenario, il presidente del Napoli sembra intenzionato a mettere da parte suggestioni romantiche e mode del momento, puntando invece su una figura esperta, concreta e abituata a vincere. Allegri rappresenta esattamente questo.

In un calcio sempre più dominato dall’estetica e dalla ricerca ossessiva dello spettacolo, De Laurentiis sceglie la solidità. Non si lascia trascinare dagli umori della piazza né dalle richieste emotive dei tifosi. Guarda oltre, valuta risultati, esperienza internazionale, gestione del gruppo e capacità di affrontare pressioni elevate. E sotto questo aspetto Allegri offre garanzie che pochi allenatori in Italia possono vantare.

Il Napoli reduce da stagioni intense dell’era Conte ha bisogno di equilibrio, mentalità e continuità. Allegri è un allenatore capace di adattarsi ai giocatori a disposizione, valorizzare il potenziale tecnico della rosa e costruire squadre competitive anche nei momenti più complicati. Non è un integralista, ma un pragmatico del calcio: uno che conosce il peso delle vittorie e sa come gestire uno spogliatoio ambizioso.

Molto dipenderà anche dal mercato. Sarà interessante capire quali saranno le priorità del nuovo progetto tecnico, quali calciatori verranno confermati e su quali profili il Napoli investirà per aprire un nuovo ciclo. Ma una cosa appare chiara: De Laurentiis vuole affidare il centenario del club a una guida autorevole, capace di tenere il Napoli stabilmente ai vertici italiani ed europei.

La scelta di Allegri può dividere sul piano del gusto calcistico, ma difficilmente può essere definita illogica. Anzi, appare una decisione lucida, razionale e profondamente coerente con l’obiettivo di restare competitivi ad altissimo livello. Perché, alla fine, il calcio vive di emozioni, ma sono i risultati a fare la storia.













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