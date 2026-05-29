Investì e uccise l’uomo che le aveva rubato la borsetta: chiesto l’ergastolo

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Per la donna di Viareggio che travolse e uccise, col proprio suv, un uomo di 47 anni che poco prima le aveva rubato la borsa è stato chiesto l’ergastolo. La perizia psichiatrica su Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare di 67 anni imputata per la morte del marocchino Noureddine Mezgui, ha escluso il vizio di mente per la donna: era capace di intendere e di volere. Conseguentemente il pm ha chiesto, per lei, il massimo della pena.

Redatta dal neurologo Stefano Ferracuti di Roma e dallo psichiatra Renato Ariotti di Bologna, la perizia era stata depositata a fine aprile. I due professionisti sono stati ascoltati in aula giovedì e la corte ha chiuso l’istruttoria dibattimentale. Stamani il pubblico ministero Sara Polino ha ascoltato la difesa della donna, guidata da Enrico Marzaduri, e i legali di parte civile, gli avvocati Enrico Carboni e Gianmarco Romanini.













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