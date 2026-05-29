Bandiere Verdi 2026, ecco le 164 spiagge per bambini in Italia e all’estero

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Le sei novità del 2026: da Modica all’Oceano Atlantico

L’edizione 2026 riconferma tutte le spiagge premiate negli anni precedenti e introduce sei nuove località. Tre di queste si trovano in Italia: Campomarino (Campobasso), Modica (Ragusa) e Sellia Marina (Catanzaro). L’ingresso di Campomarino permette al Molise di conquistare la sua seconda Bandiera Verde dopo 14 anni di attesa, pareggiando i conti con Basilicata e Friuli-Venezia Giulia.

Le restanti tre novità provengono dall’Africa. Il Gambia ha ottenuto i suoi primi riconoscimenti sull’Oceano Atlantico con le spiagge di Fajara Beach, Kololi Beach e Kotu Beach. I pediatri locali hanno selezionato questi ampi arenili non solo per le attività ricreative e la presenza di bagnini, ma anche per la vicinanza strategica al Bundung Maternal and Child Health Hospital, un ospedale pediatrico. La cerimonia di consegna ufficiale dei vessilli si terrà sabato 11 luglio presso il Comune di Termoli, in Molise.

La classifica delle regioni italiane

Con l’ingresso delle nuove spiagge, la Calabria consolida il suo primato nazionale raggiungendo quota 22 Bandiere Verdi. Il distacco si allunga sulle dirette inseguitrici: la Sicilia si posiziona al secondo posto con 19 località, seguita dalla Sardegna a quota 16. Al quarto posto si trovano, a pari merito, le Marche e la Puglia con 13 spiagge ciascuna. Analizzando i dati su base provinciale, i territori che totalizzano il maggior numero di vessilli sono Latina, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Venezia e Teramo.

L’elenco completo delle 153 spiagge italiane premiate

Abruzzo : Alba Adriatica (Teramo), Giulianova (Teramo), Montesilvano (Pescara), Ortona – Spiaggia dei Saraceni (Chieti), Pescara, Pineto – Torre Cerrano (Teramo), Roseto degli Abruzzi (Teramo), San Salvo – San Salvo Marina (Chieti), Silvi – Silvi Marina (Teramo), Tortoreto (Teramo), Vasto – Vasto Marina (Chieti).

: Alba Adriatica (Teramo), Giulianova (Teramo), Montesilvano (Pescara), Ortona – Spiaggia dei Saraceni (Chieti), Pescara, Pineto – Torre Cerrano (Teramo), Roseto degli Abruzzi (Teramo), San Salvo – San Salvo Marina (Chieti), Silvi – Silvi Marina (Teramo), Tortoreto (Teramo), Vasto – Vasto Marina (Chieti). Basilicata : Maratea (Potenza), Pisticci – Marina di Pisticci (Matera).

: Maratea (Potenza), Pisticci – Marina di Pisticci (Matera). Calabria: Bianco (Reggio Calabria), Bova Marina (Reggio Calabria), Bovalino (Reggio Calabria), Caulonia – Caulonia Marina (Reggio Calabria), Capo Vaticano (Vibo Valentia), Cariati (Cosenza), Cirò Marina – Punta Alice (Crotone), Isola di Capo Rizzuto (Crotone), Locri (Reggio Calabria), Melissa – Torre Melissa (Crotone), Mirto Crosia – Pietrapaola (Cosenza), Montepaone (Reggio Calabria), Nicotera (Vibo Valentia), Palmi (Reggio Calabria), Paola (Cosenza), Praia a Mare (Cosenza), Roccella Jonica (Reggio Calabria), Santa Caterina dello Ionio Marina (Catanzaro), Sellia Marina (Catanzaro), Siderno (Reggio Calabria), Soverato (Catanzaro), Squillace (Catanzaro).

Campania: Agropoli – Lungomare San Marco, Trentova (Salerno), Ascea (Salerno), Cellole – Baia Domizia (Caserta), Centola – Palinuro (Salerno), Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli), Marina di Camerota (Salerno), Pisciotta (Salerno), Pollica – Acciaroli, Pioppi (Salerno), Positano – Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno), Santa Maria di Castellabate (Salerno), Sapri (Salerno), Sessa Aurunca – Baia Domizia (Caserta).

Agropoli – Lungomare San Marco, Trentova (Salerno), Ascea (Salerno), Cellole – Baia Domizia (Caserta), Centola – Palinuro (Salerno), Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli), Marina di Camerota (Salerno), Pisciotta (Salerno), Pollica – Acciaroli, Pioppi (Salerno), Positano – Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno), Santa Maria di Castellabate (Salerno), Sapri (Salerno), Sessa Aurunca – Baia Domizia (Caserta). Emilia-Romagna: Bellaria – Igea Marina (Rimini), Cattolica (Rimini), Cervia – Milano Marittima-Pinarella (Ravenna), Cesenatico (Forlì-Cesena), Gatteo – Gatteo Mare (Forlì-Cesena), Misano Adriatico (Rimini), Ravenna – Lidi Ravennati (Ravenna), Riccione (Rimini), Rimini, San Mauro Pascoli – San Mauro Mare (Forlì-Cesena).

Bellaria – Igea Marina (Rimini), Cattolica (Rimini), Cervia – Milano Marittima-Pinarella (Ravenna), Cesenatico (Forlì-Cesena), Gatteo – Gatteo Mare (Forlì-Cesena), Misano Adriatico (Rimini), Ravenna – Lidi Ravennati (Ravenna), Riccione (Rimini), Rimini, San Mauro Pascoli – San Mauro Mare (Forlì-Cesena). Friuli-Venezia Giulia: Grado (Gorizia), Lignano Sabbiadoro (Udine).

Grado (Gorizia), Lignano Sabbiadoro (Udine). Lazio : Anzio (Roma), Formia (Latina), Gaeta (Latina), Lido di Latina (Latina), Montalto di Castro (Viterbo), Sabaudia (Latina), San Felice Circeo (Latina), Sperlonga (Latina), Terracina (Latina), Ventotene – Cala Nave (Latina).

: Anzio (Roma), Formia (Latina), Gaeta (Latina), Lido di Latina (Latina), Montalto di Castro (Viterbo), Sabaudia (Latina), San Felice Circeo (Latina), Sperlonga (Latina), Terracina (Latina), Ventotene – Cala Nave (Latina). Liguria : Finale Ligure (Savona), Lavagna (Genova), Lerici (La Spezia), Noli (Savona).

: Finale Ligure (Savona), Lavagna (Genova), Lerici (La Spezia), Noli (Savona). Marche : Civitanova Marche (Macerata), Cupra Marittima (Ascoli Piceno), Fano – Nord – Sassonia – Torrette/Marotta (Pesaro-Urbino), Gabicce Mare (Pesaro-Urbino), Grottammare (Ascoli Piceno), Mondolfo – Marotta (Pesaro-Urbino), Numana – Alta – Bassa Marcelli Nord (Ancona), Pesaro (Pesaro-Urbino), Porto Recanati (Macerata), Porto San Giorgio (Fermo), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Senigallia (Ancona), Sirolo (Ancona).

: Civitanova Marche (Macerata), Cupra Marittima (Ascoli Piceno), Fano – Nord – Sassonia – Torrette/Marotta (Pesaro-Urbino), Gabicce Mare (Pesaro-Urbino), Grottammare (Ascoli Piceno), Mondolfo – Marotta (Pesaro-Urbino), Numana – Alta – Bassa Marcelli Nord (Ancona), Pesaro (Pesaro-Urbino), Porto Recanati (Macerata), Porto San Giorgio (Fermo), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Senigallia (Ancona), Sirolo (Ancona). Molise : Campomarino (Campobasso), Termoli (Campobasso).

: Campomarino (Campobasso), Termoli (Campobasso). Puglia : Fasano (Brindisi), Gallipoli (Lecce), Ginosa – Marina di Ginosa (Taranto), Lizzano – Marina di Lizzano (Taranto), Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), Melendugno (Lecce), Ostuni (Brindisi), Otranto (Lecce), Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni (Bari), Porto Cesareo (Lecce), Rodi Garganico (Foggia), Salve – Marina di Pescoluse (Lecce), Vieste (Foggia).

: Fasano (Brindisi), Gallipoli (Lecce), Ginosa – Marina di Ginosa (Taranto), Lizzano – Marina di Lizzano (Taranto), Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), Melendugno (Lecce), Ostuni (Brindisi), Otranto (Lecce), Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni (Bari), Porto Cesareo (Lecce), Rodi Garganico (Foggia), Salve – Marina di Pescoluse (Lecce), Vieste (Foggia). Sardegna : Alghero (Sassari), Bari Sardo (Ogliastra), Cala Domestica (Carbonia-Iglesias), Capo Coda Cavallo (Olbia-Tempio), Carloforte – Isola di San Pietro: La Caletta – Punta Nera – Girin – Guidi (Carbonia-Iglesias), Castelsardo-Ampurias (Sassari), Is Aruttas – Mari Ermi (Oristano), La Maddalena: Punta Tegge-Spalmatore (Olbia-Tempio), Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro), Oristano – Torre Grande (Oristano), Poetto (Cagliari), Quartu Sant’Elena (Cagliari), Santa Giusta (Oristano), San Teodoro (Nuoro), Santa Teresa di Gallura (Olbia-Tempio), Tortolì – Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra).

: Alghero (Sassari), Bari Sardo (Ogliastra), Cala Domestica (Carbonia-Iglesias), Capo Coda Cavallo (Olbia-Tempio), Carloforte – Isola di San Pietro: La Caletta – Punta Nera – Girin – Guidi (Carbonia-Iglesias), Castelsardo-Ampurias (Sassari), Is Aruttas – Mari Ermi (Oristano), La Maddalena: Punta Tegge-Spalmatore (Olbia-Tempio), Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro), Oristano – Torre Grande (Oristano), Poetto (Cagliari), Quartu Sant’Elena (Cagliari), Santa Giusta (Oristano), San Teodoro (Nuoro), Santa Teresa di Gallura (Olbia-Tempio), Tortolì – Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra). Sicilia : Balestrate (Palermo), Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani), Catania – Playa, Cefalù (Palermo), Giardini Naxos (Messina), Ispica – Santa Maria del Focallo (Ragusa), Lipari – Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina), Marsala – Signorino (Trapani), Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani), Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento), Modica – Marina di Modica (Ragusa), Noto – Vendicari (Siracusa), Palermo – Mondello, Pozzallo – Pietre Nere – Raganzino (Ragusa), Ragusa – Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina – Casuzze – Punta secca – Caucana (Ragusa), San Vito Lo Capo (Trapani), Scicli – Sampieri (Ragusa), Vittoria – Scoglitti (Ragusa).

: Balestrate (Palermo), Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani), Catania – Playa, Cefalù (Palermo), Giardini Naxos (Messina), Ispica – Santa Maria del Focallo (Ragusa), Lipari – Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina), Marsala – Signorino (Trapani), Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani), Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento), Modica – Marina di Modica (Ragusa), Noto – Vendicari (Siracusa), Palermo – Mondello, Pozzallo – Pietre Nere – Raganzino (Ragusa), Ragusa – Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina – Casuzze – Punta secca – Caucana (Ragusa), San Vito Lo Capo (Trapani), Scicli – Sampieri (Ragusa), Vittoria – Scoglitti (Ragusa). Toscana : Bibbona (Livorno), Camaiore – Lido Arlecchino-Matteotti (Lucca), Castiglione della Pescaia (Grosseto), Follonica (Grosseto), Forte dei Marmi (Lucca), Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a Mare, Monte Argentario – Cala Piccola – Porto Ercole (Le Viste) – Porto Santo Stefano (Cantoniera – Moletto – Caletta) – Santa Liberata (Bagni Domiziano – Soda – Pozzarello) (Grosseto), Pietrasanta – Marina di Pietrasanta – Tonfano – Focette (Lucca), Pisa – Marina di Pisa – Calambrone – Tirrenia (Pisa), San Vincenzo (Livorno), Viareggio (Lucca).

: Bibbona (Livorno), Camaiore – Lido Arlecchino-Matteotti (Lucca), Castiglione della Pescaia (Grosseto), Follonica (Grosseto), Forte dei Marmi (Lucca), Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a Mare, Monte Argentario – Cala Piccola – Porto Ercole (Le Viste) – Porto Santo Stefano (Cantoniera – Moletto – Caletta) – Santa Liberata (Bagni Domiziano – Soda – Pozzarello) (Grosseto), Pietrasanta – Marina di Pietrasanta – Tonfano – Focette (Lucca), Pisa – Marina di Pisa – Calambrone – Tirrenia (Pisa), San Vincenzo (Livorno), Viareggio (Lucca). Veneto: Caorle (Venezia), Cavallino Treporti (Venezia), Chioggia – Sottomarina (Venezia), Iesolo – Jesolo Pineta (Venezia), Lido di Venezia (Venezia), San Michele al Tagliamento – Bibione (Venezia).













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