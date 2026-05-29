Marano, telecamera (era ora) in Piazza Spirito Santo contro gli incivili del sacchetto: ora serve anche vicino all’Amanzio

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Finalmente una telecamera anche in Piazza Spirito Santo, da anni tristemente conosciuta a Marano come una delle aree simbolo dello sversamento incontrollato di rifiuti fuori orario e fuori calendario. Un fenomeno che per troppo tempo ha trasformato uno degli angoli della città nel regno dell’inciviltà, tra buste lasciate ovunque, degrado e proteste continue dei residenti.

L’installazione dell’impianto di videosorveglianza rappresenta un primo segnale concreto nella lotta agli incivili che quotidianamente violano le regole della raccolta differenziata. Ora la speranza è che alle immagini seguano anche controlli, multe e soprattutto un reale cambiamento delle abitudini di chi continua a sporcare la città senza alcun rispetto per il bene comune.

I cittadini attendono risposte e risultati. Perché la telecamera da sola non basta: serviranno monitoraggio costante e interventi rapidi affinché Piazza Spirito Santo possa finalmente liberarsi da una situazione diventata ormai insostenibile.

Ma il problema non riguarda soltanto questa zona. Un’altra telecamera, infatti, andrebbe installata anche nei pressi della Amanzio, altro punto critico del territorio maranese dove gli sversamenti abusivi continuano a ripetersi quasi quotidianamente. E altrove, naturalmente.













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