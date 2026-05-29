Marano, riaperta la villetta di San Rocco. Marra: “Non resti chiusa, venga affidata al terzo settore tramite bando pubblico”

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Riaperta, come anticipato ieri da Terranostranews, la villetta comunale di San Rocco. Nelle prossime ore, come comunicato dall’ente comunale, si provvederà a ripulire l’area interna e a bonificare anche la zona esterna agli spazi.

Nota di redazione

Segue comunicato dell’ex consigliere Marra.

“La villetta comunale situata in piazzale “ Dalla Chiesa” recentemente ristrutturata e inaugurata nel 2025, non può rischiare di restare chiusa o abbandonata dopo gli importanti lavori effettuati. Per questo motivo rivolgo un appello alla Commissione Straordinaria affinché si proceda quanto prima alla pubblicazione di un avviso pubblico per l’affidamento della struttura ad associazioni, cooperative o enti del terzo settore”.

A dichiararlo è l’ex consigliere comunale Alessio Marra, che interviene sul futuro della villetta comunale, evidenziando la necessità di una gestione stabile e continuativa dell’area.

“È evidente – continua Marra – che il Comune di Marano, a causa delle note carenze economiche e della insufficienza di personale, difficilmente possa garantire da solo una manutenzione quotidiana, il controllo e la piena gestione della villetta. Senza una presenza costante il rischio concreto è quello di vedere nuovamente chiusi i cancelli per anni, vanificando gli investimenti pubblici e privando i cittadini di uno spazio importante di aggregazione”.

Secondo l’ex consigliere, la soluzione più efficace sarebbe quella di coinvolgere il mondo del terzo settore attraverso procedure trasparenti e pubbliche.

“Associazioni, cooperative sociali e realtà del territorio possono rappresentare una risorsa fondamentale per garantire apertura, manutenzione, vigilanza e attività sociali all’interno della villetta. Attraverso un bando pubblico si potrebbe assicurare una gestione efficiente e partecipata, valorizzando uno spazio che deve restare vivo e fruibile per famiglie, bambini e anziani”.

Marra conclude con un invito diretto alla Commissione Straordinaria: “Occorre agire subito, prima che la struttura venga lasciata senza gestione. Sarebbe un grave errore riconsegnare alla città una villetta destinata, dopo poco tempo, all’abbandono o al degrado. Marano ha bisogno di spazi pubblici curati e vissuti quotidianamente dalla comunità”.

Nota stampa













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