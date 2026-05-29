Mugnano, carabinieri nuovamente in municipio per acquisire schede elettorali dopo il fermo e la denuncia nella giornata del voto

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Nuovo accesso dei carabinieri presso il Comune di Mugnano nell’ambito delle indagini legate all’ultima tornata elettorale amministrativa. I militari dell’Arma si sono recati negli uffici comunali, in particolare presso l’ufficio elettorale, per acquisire documentazione relativa ad alcune schede elettorali finite al centro di un’inchiesta già avviata nelle ore successive al voto.

L’attività investigativa rappresenta un ulteriore sviluppo dell’indagine che aveva portato alla denuncia di un operatore ecologico con l’accusa di presunta corruzione elettorale. Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di schede elettorali e avrebbe sostenuto la candidatura di un politico successivamente eletto in Consiglio comunale.

Non è la prima volta che i carabinieri si recano presso il Comune di Mugnano. Già prima delle elezioni, infatti, i militari avevano effettuato acquisizioni di documentazione riguardante i nominativi dei candidati impegnati nella competizione elettorale.













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