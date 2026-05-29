Napoli Tattoo Expo, parte la III edizione. Guest star: il tatuatore Victor Chil e il rapper ShaOne

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Fino a domenica alla mostra d’Oltremare, tatuatori da tutto il mondo, contest, musica, area food

È tutto pronto per la III edizione della Napoli Tattoo Expo che apre oggi alle 12 nel padiglione 10 della Mostra d’Oltremare, e si svolge fino a domenica 31 maggio. Sì tratta della convention dedicata al mondo dei tatuaggi più importante del Sud Italia, organizzata da Daniele Sannino e Gabriele Incoronato. Partecipano più di 450 tatuatori provenienti da ogni parte del mondo con sedute dal vivo, tattoo flash, musica, dj set, area food, graffiti jam. Tra le novità il “block market” allestito nel giardino dei cedri, per appassionati e collezionisti. Tre giorni dedicati all’arte sulla pelle e alla street art, e c’è spazio per tutti, nella “garden zone” allestita con maxi ledwall e sedute per assistere ai “tattoo contest”, dove giudici internazionali assegnano i premi ai tatuaggi migliori. Ci saranno diverse gare tra gli stili del momento: “lettering”, “total black”, “fine line”, e torna il “new school”, complice la presenza del suo più importante rappresentante: Victor Chil, l’artista spagnolo noto per gli inconfondibili tatuaggi dai colori sgargianti, volumi marcati e tridimensionalità, che sembrano uscire dalla pelle. Attesa anche per ShaOne, rapper e writer, uno dei personaggi più importanti della cultura urban nel Paese, che ha contribuito a diffondere sulla scena partenopea tra gli anni Ottanta e Novanta.













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