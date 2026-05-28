Marano, riaprirà nelle prossime ore la villetta di San Rocco nell’area dedicata a Dalla Chiesa

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Dopo mesi di chiusura, riaprirà domani — o comunque nelle prossime ore — la villetta di San Rocco a Marano, realizzata nell’area confiscata alla criminalità e dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Lo spazio pubblico era stato interdetto per consentire importanti interventi al terreno, resi necessari per motivi di sicurezza e stabilità. Un iter non semplice, portato avanti tra ricerche di mercato, procedure amministrative e il lavoro degli uffici comunali, che alla fine – anche sulla scorta delle nostre continue sollecitazioni – ha consentito di completare i lavori attesi da tempo dai residenti della zona.

La riapertura rappresenta un segnale importante per la zona, spesso alle prese con episodi di vandalismo, degrado e abbandono. Negli anni, infatti, l’area è stata più volte deturpata da rifiuti e danneggiamenti, oltre che – da qualche tempo – dalla presenza costante di parcheggiatori abusivi che hanno alimentato disagi e proteste tra cittadini e commercianti.













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