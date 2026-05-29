REGIONE. SVILUPPO TERRITORIALE, OLTRE 525 MILIONI PER INTERVENTI PRIORITARI

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La Giunta regionale della Campania, nella seduta odierna, ha approvato l’assestamento e la razionalizzazione della programmazione del PR FESR Campania 2021-2027 per il settore Governo del Territorio, individuando interventi prioritari per un valore complessivo di oltre 525 milioni di euro.

Il piano punta a rafforzare la capacità di investimento della Regione, destinando le risorse principalmente a tre macro-aree:

Efficientamento energetico e riqualificazione edilizia delle strutture pubbliche , a partire dalla Caserma dei Carabinieri “Caretto” di Napoli fino a numerose sedi municipali nei Comuni campani;

, a partire dalla Caserma dei Carabinieri “Caretto” di Napoli fino a numerose sedi municipali nei Comuni campani; Rigenerazione Urbana : attuazione dei Programmi di Rigenerazione Urbana Integrata Sostenibile (PRIUS) in molte città della regione per migliorare la qualità della vita;

: attuazione dei Programmi di Rigenerazione Urbana Integrata Sostenibile (PRIUS) in molte città della regione per migliorare la qualità della vita; Realizzazione dei Programmi Integrati di Valorizzazione (PIV – Masterplan) e sostegno ai piani strategici di sviluppo per i territori del Litorale Salerno Sud, Litorale Domitio-Flegreo, Agro Nocerino-Sarnese, Costa del Vesuvio, Agro Aversano e Città Caudina.

“Con questa delibera – dichiara l’assessore al Governo del Territorio della Regione Campania Vincenzo Cuomo – rafforziamo una strategia di sviluppo fondata su programmazione, sostenibilità e capacità di attuazione. La razionalizzazione delle risorse ci consente di concentrare gli investimenti sugli interventi realmente prioritari, accelerando la spesa e garantendo benefici concreti. Parliamo di opere che migliorano la qualità delle città, l’efficienza energetica, la sicurezza e l’attrattività dei nostri territori, attraverso una visione integrata che mette al centro la rigenerazione urbana e la valorizzazione delle aree vaste della Campania”.













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