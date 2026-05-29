I cangurotti del Maestro Napolano conquistano la Nunziatella: una giornata tra Taekwondo, sport e valori eccelsi

Una giornata indimenticabile all’insegna dell’educazione, dello sport e della condivisione dei valori più sani, che ha confermato ancora una volta il ruolo di primo piano del Team Napolano nel panorama del Taekwondo nazionale e internazionale.

Un ponte tra disciplina marziale e rigore istituzionale

L’incontro tra i piccoli atleti e gli allievi della Nunziatella ha evidenziato una sinergia naturale. Pur provenendo da contesti differenti, il Taekwondo e la vita d’accademia condividono lo stesso identico nucleo di valori fondamentali:

Il rispetto reciproco e la lealtà.

L’autodisciplina come mezzo di crescita personale.

Lo spirito di sacrificio e il lavoro di squadra per raggiungere obiettivi ambiziosi.

I “Cangurotti”, visibilmente emozionati ma impeccabili nei loro dobok, hanno avuto l’opportunità di respirare l’atmosfera intrisa di storia del “Rosso Maniero”, dimostrando una maturità e una concentrazione da veri campioni.

La dimostrazione tecnica: l’eccellenza del Team Napolano

Il momento clou della giornata è stato la dimostrazione pratica. Sotto gli occhi attenti del Maestro Napolano e degli ospiti della scuola militare, i piccoli atleti hanno dato prova delle loro abilità tecniche. Tra calci acrobatici, forme eseguite con precisione millimetrica e una coordinazione sorprendente per la loro età, i Cangurotti hanno incantato il pubblico presente.

Vedere questi bambini muoversi con tanta determinazione e rispetto sul tatami, in un luogo simbolo di rigore come la Nunziatella, è la prova che lo sport, se insegnato con il cuore e la giusta guida, è il miglior strumento educativo possibile.”

— Un commento a caldo durante l’evento.

Questa esibizione non è stata solo un momento di spettacolo, ma l’ennesima conferma dell’eccellenza metodologica del Team Napolano, capace di formare non solo atleti di alto livello, ma cittadini consapevoli e disciplinati.

Sport e Valori: un futuro radioso

La giornata si è conclusa con uno scambio di saluti e ringraziamenti, lasciando nei cuori dei giovani atleti un ricordo indelebile e una motivazione ancora più forte nel proseguire il loro cammino sportivo.