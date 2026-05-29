Napoli, Allegri vuole partire forte: tre nomi sul tavolo per la nuova era azzurra

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Il Napoli accelera sul mercato e prepara i primi rinforzi per la nuova gestione tecnica che dovrebbe essere affidata a Massimiliano Allegri. La società azzurra, con Giovanni Manna in cabina di regia, sta lavorando su più fronti per consegnare al nuovo allenatore una squadra competitiva già dalle prime settimane estive.

Tra le priorità individuate c’è la fascia destra difensiva, dove servirà un’alternativa affidabile a Giovanni Di Lorenzo, punto fermo delle ultime stagioni azzurre e destinato a diventare uno degli uomini chiave anche nel progetto targato Allegri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe seguendo con particolare interesse Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004 attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise. Il giovane talento arriva da una stagione molto positiva culminata con la vittoria del campionato e della Coppa del Belgio. Un profilo giovane e di prospettiva che piace molto alla dirigenza partenopea.

Non solo fascia destra. Dall’estero spunta anche il nome di Matej Kovar, portiere ceco nato nel 2000, protagonista nell’ultima Eredivisie vinta dal PSV Eindhoven ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Il suo profilo viene valutato come possibile investimento per il futuro della porta azzurra.

Per il reparto arretrato resta invece monitorata la pista che porta a Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio che ha ormai maturato una buona esperienza in Serie A. Il centrale catalano viene valutato circa 25 milioni di euro e su di lui si registra anche l’interesse di Milan e Inter.

Il mercato del Napoli, dunque, entra già nel vivo: Allegri non è ancora stato ufficializzato, ma le manovre per costruire la sua squadra sono già iniziate.













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