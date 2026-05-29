MARANO- 77enne trovato morto suicida in un casolare abbandonato. Il fatto è di due giorni fa, ma solo oggi la notizia è stata resa nota

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I rilievi dei carabinieri nel luogo in cui un poliziotto avrebbe ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere "Lampanaro", 7 ottobre 2024 L'agente È rimasto ferito in modo grave. ANSA/ GIUSEPPE PIPITA
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È stato reso noto solo nelle ultime ore, attraverso canali ufficiali, un episodio avvenuto alcuni giorni fa a Marano.

Un uomo di 77 anni, identificato con le iniziali C.P., è stato trovato privo di vita all’interno di un casolare abbandonato nella zona tra Cupa del Cane e Vallesana. L’area risultava già abbandonata e sottoposta a sequestro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto trapelato, si è trattato di un gesto volontario.

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