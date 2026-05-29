Giugliano, polizia arresta un uomo per droga, soldi e telecamera Wi-Fi in casa durante i controlli

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Gli ovuli di cocaina che fanno parte di un carico di 50 chilogrammi sequestrati in seguito alle indagine che hanno portato all'arresto di altrettanti cittadini tanzaniani residenti a Roma, Napoli, Latina, Caserta e nelle rispettive province. L'operazione e' stata ribattezzata dagli investigatori Venus dal nome del sito internet grazie al quale venivano prenotati gli alberghi per il soggiorno dei componenti della banda. ANSA/UFFICIO STAMPA COMANDO GENERALE GENERALE GUARDIA DI FINANZA +++NO SALES - EDITORIAL USE ONLY+++I
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Gli agenti del Commissariato di Giugliano hanno arrestato G.I., sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso di un controllo, i poliziotti hanno rinvenuto addosso all’uomo 21 involucri termosaldati contenenti sostanza bianca presumibilmente cocaina, oltre a una somma di denaro contante superiore ai mille euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione estesa all’abitazione ha consentito agli agenti di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, cocaina per un totale complessivo di circa 15 grammi sequestrati, un bilancino di precisione e una telecamera wi-fi installata all’interno dell’appartamento, presumibilmente utilizzata per monitorare eventuali controlli o l’arrivo delle forze dell’ordine.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre G.I. è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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