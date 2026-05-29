Nuovi tram e bus elettrici in città con 80 milioni stanziati dalla Regione Campania

Un finanziamento di circa 80 milioni della Regione consentirà al Comune di arricchire la flotta del servizio di trasporto urbano con mezzi di nuova generazione. La giunta guidata dal presidente Roberto Fico ha infatti deliberato uno stanziamento di 57,6 milioni per l’acquisto di 17 tram che andranno ad arricchire il servizio della linea tranviaria del mare. Altri 22 milioni sono destinati all’acquisto di 60 bus full electric.

Il potenziamento di bus e tram, finanziato attraverso le risorse del POR Fesr, avverrà entro la fine dell’anno e grazie all’utilizzo dei nuovi mezzi Napoli farà un ulteriore passo in avanti in direzione di una mobilità sostenibile e, al tempo stesso, offrirà alla società in house Anm la possibilità di garantire agli utenti un servizio più moderno.

«Il lavoro che stiamo portando avanti per la mobilità urbana e per creare un raccordo più stretto con l’intera area metropolitana ora si rafforza – ha commentato il sindaco Gaetano Manfredi –. Siamo impegnati a potenziare il trasporto di superficie laddove non è possibile arrivare con la metropolitana, con particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale. Grazie alla sinergia con la Regione Campania avremo la possibilità di realizzare un investimento molto importante per l’ammodernamento della flotta dei mezzi di superficie per offrire un servizio di qualità ai cittadini napoletani, ai pendolari e ai turisti che scelgono la nostra città. Ringrazio il presidente Fico e tutta la giunta regionale per la piena e fattiva collaborazione su fronti determinanti per lo sviluppo di Napoli – trasporti, infrastrutture, welfare, cultura, sport – in un’ottica finalmente integrata con le altre province destinate a crescere insieme al capoluogo».