Marano, ricordando Vincenzo Esposito: il 5 giugno un convegno nella sala Cavallo

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A poco meno di due mesi dalla sua scomparsa, la città di Marano ricorderà Vincenzo Esposito, sindacalista e volto noto della politica e della cultura cittadina.

L’appuntamento è fissato per giovedì 5 giugno alle ore 18 presso la Sala Cavallo del Comune di Marano, dove amici, colleghi e rappresentanti del mondo politico e associativo si ritroveranno per un momento di riflessione e memoria dedicato ad Esposito.

Nel corso dell’incontro interverranno Roberta Esposito, Andrea America, Modestino Verreggia, Franco De Magistris e Berardo Impegno, che ripercorreranno il contributo offerto da Esposito al dibattito sociale e culturale del territorio.













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