Napoli, con Allegri spunta anche Rabiot: può essere il dopo Anguissa

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Il possibile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del SSC Napoli potrebbe influenzare anche le strategie di mercato del club azzurro. Tra i nomi che stanno prendendo quota per il centrocampo c’è quello di Adrien Rabiot, uno dei giocatori più apprezzati dal tecnico toscano.

La società partenopea sta valutando diversi interventi per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione e il reparto di centrocampo potrebbe essere uno dei più interessati dai cambiamenti, soprattutto nel caso di una cessione di André-Frank Zambo Anguissa.

In quest’ottica, il profilo di Rabiot rappresenterebbe una soluzione di esperienza e qualità. Il francese ha già lavorato a lungo con Allegri, diventando uno degli uomini chiave delle sue squadre. Un rapporto consolidato che potrebbe facilitare eventuali contatti tra le parti.

Per il Napoli, Rabiot sarebbe il partner ideale di Scott McTominay in un centrocampo fisico, dinamico e capace di garantire inserimenti offensivi. L’operazione, tuttavia, non si presenta semplice: il centrocampista ha un contratto fino al 2028 e percepisce un ingaggio superiore ai 5,5 milioni di euro a stagione, cifre che richiederanno attente valutazioni da parte della dirigenza azzurra.













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