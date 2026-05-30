Violenza sessuale su alunne, arrestato insegnante di scuola primaria

Condividi

Visite: 48

23 Visite

Un insegnante di scuola primaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari dai carabinieri della Stazione di Oria, in provincia di Brindisi, per presunta violenza sessuale aggravata ai danni di alcune alunne minorenni. Nei suoi confronti è stata eseguita una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi. L’attività investigativa, condotta dai carabinieri della Stazione e coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi, prende origine dalle segnalazioni tempestive e dalle denunce presentate dalla dirigenza scolastica dell’Istituto, a seguito dei primi e allarmanti racconti confidati dalle piccole alunne ai propri genitori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti