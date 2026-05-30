Forza Italia: Martusciello riconferma Aniello Cecere Segretario cittadino e nomina Marika Cioffi Vicesegretaria di Forza Italia Marano

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Forza Italia rafforza la propria presenza sul territorio di Marano con la riconferma di Aniello Cecere alla guida del coordinamento cittadino e la nomina di Marika Cioffi a Vicesegretaria cittadina. Contestualmente è stato rinnovato anche il direttivo locale del partito.

La riconferma di Cecere è stata formalizzata dal Segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, nel segno della continuità del lavoro politico e organizzativo portato avanti sul territorio.

«Accolgo questa riconferma con grande orgoglio e senso di responsabilità. Ringrazio l’onorevole Fulvio Martusciello per la fiducia rinnovata e per il riconoscimento del lavoro svolto insieme alla nostra squadra», dichiara Aniello Cecere.

«Marano ha bisogno di una politica concreta, vicina ai cittadini e capace di rispondere ai bisogni reali del territorio. Per questo rafforziamo il coordinamento cittadino, valorizzando competenze, energie e radicamento locale. La nomina di Marika Cioffi e il rinnovo del direttivo rappresentano un passaggio importante in questa direzione».

«Continueremo a lavorare in piena coerenza con il progetto politico di Forza Italia, mettendo al centro il territorio e le sue esigenze, con serietà, presenza e spirito di servizio».

Con il nuovo assetto organizzativo, Forza Italia Marano di Napoli si prepara ad affrontare le prossime sfide politiche e amministrative, consolidando il proprio ruolo di riferimento per l’area moderata della città.

Ufficio Stampa Forza Italia Marano di Napoli













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