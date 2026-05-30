Marano. I gestori della scuola dell’infanzia chiusa e poi riaperta: “Agibilità regolarizzata in tempi rapidi, non comprendiamo la chiusura disposta dal Comune, bastava una integrazione documentale”

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Gentile Direttore,

a seguito dell’articolo pubblicato in data 28/05/2026 sulla testata “Terranostra News”, i sottoscritti Marmorino Marco e Cardo Vito, gestori della scuola dell’infanzia paritaria “Il Mondo di Gabri”, ritengono opportuno precisare alcuni aspetti della vicenda che ha interessato il nostro istituto.

La scuola “Il Mondo di Gabri” opera sul territorio di Marano dall’inizio dell’anno scolastico 2025/2026 in forza di regolare autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ottenuta previa presentazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, compreso il certificato di agibilità dell’immobile.

È quindi evidente che, in assenza di idonea documentazione, non sarebbe mai stato possibile ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività scolastica da parte degli organi competenti.

Nel corso della sospensione delle attività didattiche prevista durante le festività pasquali sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione e adeguamento dell’immobile, regolarmente comunicati mediante presentazione di CILA. Tali interventi hanno reso necessario l’aggiornamento della documentazione relativa all’agibilità della struttura.

L’ordinanza comunale di chiusura richiamava l’assenza dell’agibilità dell’immobile. La scuola si è pertanto immediatamente attivata, incaricando il proprio tecnico di provvedere alla chiusura della CILA e alla contestuale presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, completando l’intera procedura in tempi rapidi e senza che emergessero criticità ostative sotto il profilo tecnico o amministrativo.

Pur nel massimo rispetto delle istituzioni e degli uffici competenti, resta difficile comprendere come non sia stata preventivamente richiesta alcuna integrazione documentale o chiarimento, procedendo invece direttamente con un provvedimento di chiusura che ha comportato l’interruzione di un servizio educativo essenziale per il territorio, con inevitabili ripercussioni sulle famiglie, sui bambini e sul personale scolastico, in particolare sui minori con disabilità frequentanti l’istituto.

Confidiamo pertanto che la vicenda venga rappresentata in maniera corretta ed equilibrata, evitando ricostruzioni che possano ledere l’immagine di una realtà educativa che opera con trasparenza, senso di responsabilità e nel pieno interesse delle famiglie del territorio.

Cordiali Saluti