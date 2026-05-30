Marano, Izzo: “La villetta di via San Rocco non resti un’occasione persa”

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Desidero innanzitutto esprimere la mia più sincera gratitudine alla Commissione Prefettizia e, in particolare, al Prefetto Cardellicchio, per l’efficace intervento di messa in sicurezza della struttura e per la riapertura al pubblico della villetta di via San Rocco, sollecitata a più ripresa da Terranostranews anche ai funzionari comunali. Questo risultato rappresenta un primo passo significativo verso il recupero di un bene urbano che, da troppo tempo, versava in uno stato di abbandono.

Tuttavia, la conservazione fisica dell’immobile non basta a garantirne la vitalità a lungo termine; è necessario accompagnare questa azione con una strategia di gestione lungimirante. Si rende pertanto imperativo indire un bando pubblico che apra la gestione della struttura anche ai soggetti privati, rompendo la stagnazione che ha paralizzato l’economia locale per anni a causa di varie vicissitudini amministrative e sociali.

L’esperienza ci insegna che limitare la partecipazione esclusivamente al terzo settore, alle cooperative e alle associazioni comporterebbe il rischio di alimentare un meccanismo di economia chiusa. In tale scenario, i beneficiari sarebbero inevitabilmente i soliti noti, privi della spinta innovativa e competitiva necessaria. Al contrario, garantire la libera partecipazione al mercato degli investimenti privati rappresenterebbe la linfa vitale per lo sviluppo socio-economico della nostra città, innescando un circolo virtuoso di creazione di valore, occupazione e tutela del bene comune, di cui il territorio mostra un disperato bisogno.

Michele Izzo













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