Lettera al Direttore: “La colonia felina di Torre del Greco lasciata sola, servono aiuti concreti”

Condividi

Visite: 15

35 Visite

Gentile Direttore,

mi chiamo Monica e Le scrivo nella speranza di dare voce a una realtà che troppo spesso resta invisibile: quella della colonia felina presente all’interno del cimitero di Torre del Greco.

Tre anni fa ho adottato una gattina, Minù, proveniente proprio da questa colonia, seguita con dedizione da Anna e da altre volontarie che ogni giorno si prendono cura di decine di animali. Una realtà che conta quasi cento gatti tra quelli stanziali, quelli che vengono abbandonati, quelli che arrivano spontaneamente e le cucciolate che continuano a nascere.

Dietro questi numeri ci sono persone che, senza alcun tornaconto personale, dedicano tempo, energie e risorse economiche per garantire cibo, cure e assistenza agli animali. Purtroppo, però, si trovano ad affrontare enormi difficoltà.

Le volontarie ricevono pochissimi aiuti. Il Comune dispone di risorse limitate e, nonostante gli sforzi dell’assessorato al Benessere Animale, la situazione resta complessa. Mancano forniture di cibo, campagne di sensibilizzazione, raccolte dedicate e spazi adeguati per la gestione dei gatti recuperati o abbandonati. Anche all’interno del cimitero non esiste un locale idoneo dove conservare materiali e scorte necessarie alle attività quotidiane.

A tutto questo si aggiunge una scarsa sensibilità da parte di una parte della cittadinanza. Non sono mancati episodi di avvelenamento e le volontarie vengono spesso insultate o osteggiate. Eppure sono proprio loro a intervenire quando qualcuno trova un gatto abbandonato, ferito o in difficoltà, in assenza di strutture dedicate come gattili o centri di accoglienza.

Le spese per cibo, medicinali, visite veterinarie, vaccinazioni e sterilizzazioni ricadono quasi interamente sulle volontarie, che spesso ospitano gli animali nelle proprie abitazioni in attesa di trovare loro una famiglia. Un impegno enorme che viene sostenuto quasi esclusivamente con risorse personali e con poche donazioni occasionali.

Con questa lettera non voglio puntare il dito contro qualcuno, ma chiedere attenzione verso una situazione che merita di essere conosciuta. Chiedo che le istituzioni competenti valutino interventi concreti a sostegno della colonia felina e delle volontarie che la gestiscono, affinché non siano lasciate sole ad affrontare un problema che riguarda l’intera comunità.

Dare visibilità a questa realtà potrebbe rappresentare un primo passo per sensibilizzare cittadini e amministratori e favorire una maggiore collaborazione a tutela degli animali e di chi ogni giorno se ne prende cura.

RingraziandoLa per l’attenzione, porgo cordiali saluti.

Monica













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti