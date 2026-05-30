Incidente in scooter all’alba a Capaccio Paestum, morti due uomini: avevano 27 e 39 anni

Drammatico incidente stradale nelle prime ore del mattino lungo il litorale di Capaccio Paestum, dove due uomini hanno perso la vita mentre viaggiavano in sella ad uno scooter Honda sh. Si tratta di un 27enne di Castellabate, Osvaldo Di Giaimo, e un 39enne, Cristian Ventura, originario di Catania ma residente anch’egli nel comune cilentano.

La tragedia si è verificata in via Poseidonia, in località Laura. Per cause in corso di accertamento, il mezzo sul quale viaggiavano le due vittime è finito contro il muro di recinzione di un’abitazione privata. L’impatto è stato violentissimo e i due centauri sono stati sbalzati sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Capaccio Paestum, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due uomini. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli e della Stazione di Capaccio Scalo, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.