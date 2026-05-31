AYUSO, LA “BARONESSA” DI MADRID: VIA SANCHEZ E LA SUA MAFIA DI STATO

La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lancia un duro attacco contro il premier spagnolo Pedro Sánchez, accusandolo di aver trasformato il governo in una “mafia di Stato”, occupando istituzioni e aziende pubbliche con fedelissimi. Secondo Ayuso, la Spagna è travolta da scandali di corruzione che coinvolgono l’entourage del premier e avrebbe già dovuto votare. Pur negando ambizioni immediate da premier e ribadendo la leadership di Alberto Núñez Feijóo, si propone come voce nazionale del centrodestra. Difende un programma di drastici tagli fiscali e burocratici, apre a un’intesa con Vox per un cambio di governo e tesse le lodi di Giorgia Meloni, definendola una guida necessaria per l’Europa e un modello di stabilità politica.