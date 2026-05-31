CRESCONO GLI OCCUPATI. I DATI ISTAT: PIU’ 123 MILA UNITA’ AD APRILE

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Ad aprile 2026 gli occupati crescono di 123mila unità su marzo e di 269mila su aprile 2025.
Lo rileva l’Istat. Il tasso di occupazione è ai massimi dal 2004, dato di inizio delle serie storiche, al 63,1%. Il tasso di disoccupazione scende al 5,1% ai minimi dal 2004.
Il tasso di disoccupazione giovanile scende al 16,9% I disoccupati sono 1 milione 310mila, in calo di 18mila unità su marzo e di 260mila su aprile 2026. Rispetto a marzo gli inattivi diminuiscono di 102mila unità. Gli occupati nel complesso salgono a 24 milioni 337mila unità, al livello più alto dal 2004.