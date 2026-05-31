Allegri-Napoli, manca solo un passaggio: la buonuscita dal Milan e poi la firma con il club azzurro

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Il presidente Aurelio De Laurentiis ha accelerato la trattativa nelle ultime ore, trovando un’intesa di massima con il tecnico per un biennale con opzione per una terza stagione. Tuttavia, prima di mettere tutto nero su bianco, sarà necessario chiudere ogni aspetto burocratico ed economico con il Milan.
Tra le parti sono già iniziati i contatti legali per trovare una soluzione che eviti strascichi. Solo dopo il via libera definitivo potrà arrivare l’ufficialità del matrimonio tra Allegri e il Napoli.