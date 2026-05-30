Marano Basket and Friends: sport, amicizia e condivisione al PalaMarano

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Nei giorni 30 e 31 maggio si tiene l’iniziativa “Marano Basket and Friends”, un importante momento di incontro e crescita sportiva che vede protagoniste le formazioni Under 13 di Lions Brescia, LBL Caserta e Pallacanestro Marano.

I giovani atleti di Brescia saranno ospitati dalle famiglie e dai ragazzi della Pallacanestro Marano, dando vita a un vero gemellaggio all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione. Nel corso del weekend, presso il PalaMarano, le squadre parteciperanno ad allenamenti congiunti e a gare incrociate, occasioni preziose per confrontarsi, migliorare le proprie capacità tecniche e creare nuovi legami.

L’iniziativa rappresenta un’importante esperienza educativa per tutti i partecipanti, confermando come il basket possa essere non solo competizione, ma anche strumento di crescita, inclusione e amicizia tra giovani provenienti da realtà diverse.

Un fine settimana di sport e divertimento che celebra i valori più autentici della pallacanestro giovanile













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