Abusi su bambini: maestro di terza elementare arrestato in classe. L’accusa è di violenza sessuale

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Un maestro di terza elementare, in servizio in una scuola pubblica nel Milanese, è stato arrestato ieri in flagranza di reato per abusi su due bimbi. Ad intervenire, dopo un’ora di lezione, sono stati i carabinieri su delega della pm Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli, Letizia Mannella, titolari di una inchiesta in cui l’insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori.