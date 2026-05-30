Afragola, incendiato il maxi striscione dedicato a Martina Carbonaro

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Nel pomeriggio di oggi, ad Afragola, è stato danneggiato da un incendio il grande striscione commemorativo raffigurante Martina Carbonaro, la quattordicenne vittima di femminicidio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati dagli agenti della polizia municipale, per mettere in sicurezza l’area e spegnere le fiamme.

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe stato appiccato da ignoti. L’episodio ha suscitato indignazione tra cittadini e istituzioni, trattandosi di un simbolo realizzato per ricordare la giovane e mantenere viva la memoria della tragedia che ha colpito la comunità.













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