Quarto, demolizione cementificio clan e minacce social al sindaco. Di Bari, Manfredi, De Leonardis: solidarietà bipartisan

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L’azione di demolizione dei silos del cementificio sottratto ai clan e la contestuale riconversione di quel cespite in un centro polivalente culturale dimostrano la forza della legalità che si riappropria del territorio. Sono state immediatamente attivate le misure a tutela del primo cittadino, anche a garanzia della prosecuzione della sua azione amministrativa, ed è stata disposta l’intensificazione dei servizi di vigilanza da parte delle Forze di polizia. Inoltre, in sede di riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, già convocato per il 1 giugno p.v., saranno valutate ulteriori iniziative tese a contrastare ogni forma di interferenza criminale nella vicenda, quali il presidio dei cantieri con servizi mirati di controllo del territorio presso l’area dell’ex cementificio, anche allo scopo di garantire la sicurezza delle maestranze e la regolare esecuzione dei lavori.