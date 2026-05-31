I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato per detenzione di droga a fini Flora Silvestrino, 49enne della zona, già nota alle forze dell’ordine.
I carabinieri sanno che via Cupa Rubinacci, nei pressi di un appartamento, c’è un via vai sospetto.
E’ tutto pronto, parte il controllo.
I carabinieri bussano alla porta dell’abitazione. Ad aprirli la 49enne.
Vengono passate al setaccio tutte le stanze quando, in camera da letto, la scoperta. Sotto al letto nascosti 1 chilo e 256 grammi circa di hashish suddivisa in 8 panetti e 91 grammi di cocaina suddivisa in un 2 buste sottovuoto.
All’interno dell’abitazione anche materiale per il confezionamento, 30 euro e un quaderno con appunti e note relative all’attività illecita.
La donna arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari è ora in attesa di giudizio.
SAN GIORGIO A CREMANO: 1 chilo e 347 grammi circa di droga sotto il letto. Carabinieri arrestano una 49enne
I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato per detenzione di droga a fini Flora Silvestrino, 49enne della zona, già nota alle forze dell’ordine.