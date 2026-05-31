PSG VITTORIOSO IN CHAMPIONS, MA GUERRIGLIA URBANA A PARIGI: OLTRE 400 ARRESTI

Condividi

Visite: 37

29 Visite

Le forze dell’ordine francesi hanno arrestato 416 persone in tutto il Paese a seguito dei disordini dopo la vittoria del Paris Saint Germain nella finale di Champions League di ieri sera. Lo ha riferito il ministero dell’Interno francese, specificando che 283 arresti sono stati effettuati nell’area della capitale.

Il ministro dell’Interno francese, Laurent Nunez, ha affermato che i disordini erano stati “previsti e anticipati”. In una prima valutazione delle violenze della notte, Nunez ha aggiungo che sette agenti di polizia sono rimasti feriti, “uno dei quali in modo piuttosto grave”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti