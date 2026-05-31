Auto contro guardrail. Muore un 16 enne, 4 i feriti. Alla guida un minorenne, la fuga dal posto di blocco

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Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita nelle prime ore di domenica 31 maggio in un drammatico impatto avvenuto nelle campagne di Orta Nova a seguito di un incidente stradale. Altri 4 giovani che viaggiavano con lui sono rimasti feriti. La tragedia si è consumata intorno alle 3 lungo la strada provinciale 80.

Secondo quanto accertato dai carabinieri alla guida dell’automobile, una Renault Megane station wagon con targa polacca, vi era un ragazzo di 16 anni mentre la vittima si trovava sul sedile posteriore dietro al lato guida. Nel mezzo vi erano altri tre minorenni, tra i 14 e 16 anni. Il conducente avrebbe visto una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando un posto di blocco per il controllo del territorio e, forse per paura di essere fermato, ha accelerato: è nato un inseguimento e l’automobile per l’alta velocità, nei pressi di una curva è uscita fuori strada. Non ci sarebbe stato alcun contatto tra la pattuglia dei carabinieri e l’automobile su cui viaggiavano i ragazzi: il mezzo dei militari era circa 20-30 metri dietro quello dei minorenni. L’incidente è avvenuto in una zona dove già in passato si sono verificati altri incidenti, a causa di una curva poco visibile e non illuminata.

Gli agenti della polizia stradale di Foggia stanno effettuando accertamenti sulla proprietà dell’automobile. Il mezzo, tuttavia, non è rubato ma avendo targa polacca è necessario un controllo internazionale. A bordo c’erano ragazzi tutti minorenni sono originari Orta Nova, quattro italiani e un ucraino.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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