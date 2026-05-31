Auto contro guardrail. Muore un 16 enne, 4 i feriti. Alla guida un minorenne, la fuga dal posto di blocco

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Secondo quanto accertato dai carabinieri alla guida dell’automobile, una Renault Megane station wagon con targa polacca, vi era un ragazzo di 16 anni mentre la vittima si trovava sul sedile posteriore dietro al lato guida. Nel mezzo vi erano altri tre minorenni, tra i 14 e 16 anni. Il conducente avrebbe visto una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando un posto di blocco per il controllo del territorio e, forse per paura di essere fermato, ha accelerato: è nato un inseguimento e l’automobile per l’alta velocità, nei pressi di una curva è uscita fuori strada. Non ci sarebbe stato alcun contatto tra la pattuglia dei carabinieri e l’automobile su cui viaggiavano i ragazzi: il mezzo dei militari era circa 20-30 metri dietro quello dei minorenni. L’incidente è avvenuto in una zona dove già in passato si sono verificati altri incidenti, a causa di una curva poco visibile e non illuminata.