Mugnano, addio al maestro pasticciere Antimo Di Rosa

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La città perde Antimo Di Rosa, 80 anni, storico maestro pasticciere che per oltre 50 anni ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale. Da 57 anni alla guida della sua attività, era tra i protagonisti dello sviluppo commerciale di Mugnano, diventando una figura stimata da generazioni di clienti. Ancora negli ultimi anni era rimasto al lavoro nel suo laboratorio, fedele alla passione di sempre.

La sua attività si è distinta anche per iniziative sociali, con percorsi di formazione rivolti a ragazzi diversamente abili.

Con la sua scomparsa, Mugnano saluta non solo un artigiano del gusto ma un pezzo della propria storia. I funerali si terranno domattina, alle 10,30, nella chiesa san Francesco d’Assisi di Villaricc.a













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