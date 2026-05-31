Qualiano, covata di tortora in un lampione: il Comune pronto a proteggere il nido

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Una covata di tortora in cima a un lampione stradale sta attirando l’attenzione di residenti e passanti. L’uccello ha scelto un punto insolito per costruire il proprio nido e da giorni è impegnato a covare le uova sotto gli occhi incuriositi di molti cittadini.

La presenza del nido non è passata inosservata e l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore Onofaro, si è subito attivata per predisporre alcune misure di tutela dell’area, con l’obiettivo di consentire alla tortora di portare a termine la cova e la successiva schiusa senza rischi o disturbi.

L’episodio ha suscitato simpatia e interesse nella comunità locale, trasformando un semplice lampione in un piccolo osservatorio naturale a cielo aperto.













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