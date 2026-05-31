Mugnano post voto. FdI: “Sconfitta netta, ora opposizione dura e intransigente”

Ci abbiamo messo un poco per riprenderci dalla delusione. Lo sconforto e la tristezza hanno preso il sopravvento. La nostra è stata una sonora sconfitta, nonostante l’impegno di tutti i candidati e di chi ci è stato vicino in una competizione elettorale che sapevamo difficile e proibitiva, ma non immaginavamo così tanto aggressiva e piena di colpi bassi. Ci siamo visti accerchiati, senza scampo, erano in tanti e molto arrabbiati, mossi solo ed esclusivamente dalla fame di potere, assatanati dalla bramosia di occupare una scranno in consiglio comunale. Per tanti, anzi per tutti loro era diventata questione di vita o di morte, ed allora eccoli nelle case di tutti i Mugnanesi a “strappare” il voto in nome di una “cortesia” fatta o di una “promessa” da mantenere. Sono scesi in campo con “mezzi” e “risorse” degne di un conflitto mondiale. Hanno avuto la meglio su chi come NOI si è proposto con semplicità e con una progetto politico e programmatico alternativo a chi ha ridotto Mugnano in quello che oggi è : l’ultimo dei paesi della provincia di Napoli. Mugnano ha scelto la continuità, e noi ne prendiamo atto, i Mugnanesi hanno voluto il veicolo a due ruote munito di pedivelle ed ora devono pedalare,solo pedalare e ancora pedalare senza lamentarsi! Ringraziamo e abbracciamo chi con CORAGGIO ci ha votato e sostenuto, permettendoci di essere presenti in consiglio comunale, dove saremo vigili, attenti e pronti a denunciare le loro malefatte e proporre le nostre soluzioni. La nostra sarà undura ed intransigente, senza sconti, presente ed inca..ata. Se qualcuno ha pensato di seppellirci, sappia che siamo seme.