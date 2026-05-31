Mugnano, il nuovo Consiglio comunale tra giovani e preferenze: i più votati tra gli under

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Il voto delle ultime elezioni comunali consegna una fotografia chiara del nuovo Consiglio e dei consensi raccolti dai singoli candidati, con un mix tra esperienza (tanta) e nuove generazioni che hanno inciso in modo significativo sul risultato finale.

Tra i candidati analizzati, il più giovane è Silvio Rigotti (classe 1992), già consigliere in precedenza, che si conferma anche il più votato del gruppo con 506 preferenze, eletto nella lista Casa Riformista. Un risultato che lo colloca in cima sia per consenso che per presenza tra i volti emergenti della nuova rappresentanza consiliare.

Alle sue spalle, per numero di voti, si distingue Savina Liccardo (1996, PD) con 471 preferenze, seguita da Rosa Liccardo (1993, Testa Alta) con 418 voti. Sempre nella fascia più giovane si colloca Rita Esposito (1993, Siamo Mugnano) che ottiene 296 preferenze.

Tra i candidati maschili più votati figura Pasquale Liccardo (1990, Testa Alta) con 396 voti, mentre Giuseppe Sicuranza (1989, Testa Alta) chiude la graduatoria del gruppo analizzato con 382 preferenze.













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