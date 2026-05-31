Napoli. Violentata al Centro direzionale, partita la caccia allo stupratore

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È una donna russa, da anni residente a Napoli, la vittima di una violenza sessuale su cui stanno indagando polizia e carabinieri dal 25 maggio scorso. La 51enne chiese aiuto ai militari dell’esercito di pattuglia nella zona del Centro Direzionale, raccontando di essere stata aggredita e di aver subito abusi da in giovane extracomunitario. “Aveva circa 25 anni e mi è sembrato un magrebino” ha poi riferito ai militari dell’Arma e agli agenti una Volante del commissariato di zona”.

Sono partiti gli accertamenti e la donna, dopo un controllo sanitario all’ospedale dei Pellegrini, è stata invitata a sporgere denuncia. Due testimoni hanno riferito di aver sentito le urla della donna e di aver visto un uomo che si rivestiva in fretta e scappava di corsa. “Indossava un paio di jeans”, hanno detto i testimoni, entrambi napoletani.

La Prefettura segue con la massima attenzione gli sviluppi delle attività investigative coordinate dall’Autorità giudiziaria e condotte dalle Forze dell’ordine. Disposto un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza nell’area del Centro Direzionale e nelle zone limitrofe.













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