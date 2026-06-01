Qualiano, torna “Nu Juorne e Sport”: domani la undicesima edizione

L’evento, organizzato dal gruppo social “Sei di Qualiano se…” con il patrocinio del Comune di Qualiano, vedrà la partecipazione di centinaia di ragazzi e famiglie che animeranno il cuore della città attraverso numerose attività sportive e ricreative.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile assistere e partecipare a diverse discipline, tra cui tennis, calcio balilla, pallavolo, arti marziali, ginnastica artistica, pattinaggio, calcio e balli di gruppo. Non mancheranno momenti di animazione e divertimento dedicati ai più piccoli, con gonfiabili e intrattenimento pensati per coinvolgere tutta la famiglia.

Alla manifestazione prenderanno parte anche rappresentanti delle istituzioni comunali, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa nel promuovere i valori dello sport, dell’inclusione e della socializzazione tra le nuove generazioni.

“Nu Juorne e Sport” si conferma così uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino, capace di unire sport, divertimento e partecipazione in una giornata all’insegna della condivisione e del sano vivere.