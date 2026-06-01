Elezioni in Colombia, avanti “El tigre” De La Espriella. Il candidato che vuole bombardare i narcos si oppone ai comunisti

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Grazie, Colombia!
La mia famiglia e io porteremo sempre nel cuore l’affetto che ci avete dimostrato in questi mesi. È stato un privilegio percorrere questa meravigliosa Patria e incontrare milioni di colombiani che sognano un Paese migliore. Grazie per ogni abbraccio, ogni parola di incoraggiamento e ogni manifestazione di affetto che ci avete regalato.
E anche se il voto è segreto, c’è una cosa molto curiosa: in tutta la Colombia stanno comparendo delle misteriose scatole con sopra una tigre. 🐅🤣
Ci vediamo alle urne. Che ogni colombiano possa decidere liberamente, con convinzione e pensando al futuro della nostra Patria.
Fermi per la Patria. 🇨🇴🐅
“Tigre e strisce, al primo colpo non sbaglia”.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews