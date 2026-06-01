Marano, area cani tra via Rabin e via Arafat: dopo gli interventi torna il degrado. Ma l’opera è completata? L’iter a che punto è?

Condividi

Visite: 60

31 Visite

Lavori, pulizia e interventi di riqualificazione nei mesi scorsi, ma oggi la sensazione diffusa tra i residenti è che l’opera sia rimasta incompleta. È quanto accade nell’area cani situata tra via Rabin e via Arafat, dove dopo le attività effettuate dall’amministrazione si registra nuovamente una situazione di degrado caratterizzata dalla presenza di rifiuti e spazi che appaiono ancora privi di una sistemazione definitiva.

I cittadini segnalano come l’area, che avrebbe dovuto rappresentare un punto di riferimento per gli amici a quattro zampe e per le famiglie della zona, stia progressivamente tornando alle condizioni precedenti agli interventi. Una circostanza che alimenta interrogativi sullo stato dell’opera e sui tempi necessari per il completamento del progetto.

La richiesta che arriva dal territorio è quella di maggiore chiarezza sull’iter amministrativo e tecnico. Sarebbe opportuno che il responsabile del Settore Lavori Pubblici, insieme alla commissione straordinaria che guida il Comune, illustrasse lo stato dell’intervento e i passaggi ancora necessari per la conclusione dell’opera.

Non è la prima volta che in città vengono avviati lavori o attività di riqualificazione senza che i cittadini riescano a comprendere con precisione quale sia la direzione finale del progetto o le tempistiche previste. Da qui la necessità di una comunicazione più puntuale e trasparente.

Nel frattempo, il problema del degrado continua a interessare diverse zone del territorio. Tra queste anche Piazza Spirito Santo, dove continuano a registrarsi episodi di sversamento illecito di rifiuti nonostante la recente installazione di sistemi di videosorveglianza.

Il rischio, denunciano alcuni residenti, è che gli interventi effettuati perdano efficacia se non accompagnati da controlli costanti, manutenzione e dal completamento delle opere programmate. Una sfida che riguarda non solo il decoro urbano, ma anche la qualità della vita dei cittadini.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti