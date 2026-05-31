Maxi rissa nella movida di Caserta, panico in strada: colpita anche una ragazza incinta

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Momenti di paura nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida casertana, dove una maxi rissa scoppiata in via Ferrante ha provocato il fuggi fuggi generale tra centinaia di giovani presenti nella zona. Tra le persone coinvolte nei momenti concitati ci sarebbe stata anche una ragazza incinta, costretta a mettersi al riparo durante gli scontri.

L’episodio ha generato tensione e allarme tra i presenti, molti dei quali si sono allontanati rapidamente per evitare di rimanere coinvolti nella violenza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i militari della Guardia di Finanza, successivamente affiancati da pattuglie della Polizia di Stato e da ulteriori unità della Municipale. Le forze dell’ordine hanno riportato la calma e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

L’ennesimo episodio di violenza riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida cittadina, particolarmente frequentate durante i fine settimana.













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