IMPRESA COBOLLI A PARIGI: L’AZZURRO BATTE SVAJDA E VOLA AI QUARTI. ORA BERRETTINI E ARNALDI

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Cobolli è ai quarti. Supera in quattro set Svajda pere 6-2 6-3 6-7 (3) 7-6 (5) e raggiunge per la seconda volta questo traguardo nello Slam dopo i quarti di Wimbledon della scorsa stagione. Cobolli vince il primo set col punteggio di 6-2 trasformando il secondo setball sul proprio servizio. Decisivi i break dell’azzurro al 3° e al 7° game nei confronti dell’americano Svajda. Flavio s’impone anche nel secondo set per 6-3. Parità fino al 3-3 poi Cobolli strappa il servizio all’avversario e vince il set. Break e controbreak in avvio del terzo set. Poi si va avanti senza squilli sino al tiebreak che l’americano vince con autorevolezza lasciando solo tre punti all’avversario. Nel 4° set, Cobolli va avanti 4-0 e 5-1, poi si fa recuperare sul 6-6. Nel secondo tiebreak della sfida s’impone a 5 e conquista i quarti contro il canadese Auger-Aliassime o il cileno Tabilo.













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