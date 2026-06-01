ARZANO, VITAGLIANO PROCLAMATO SINDACO

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Arzano – Giuseppe Vitagliano proclamato sindaco. Priorità a fatti concreti e linea costante con le forze dell’ordine. Ieri mattina, dinanzi a forze politiche, carabinieri, cittadini e simpatizzanti, il Presidente dell’Ufficio Centrale ha proclamato eletto sindaco Giuseppe Vitagliano che ha riportato, tra tutti i candidati alla carica di sindaco, la maggioranza assoluta dei voti con 10.128 preferenze. “L’emozione è tanta – ha dichiarato il primo cittadino – perché sentiamo su di noi la responsabilità che oggi i cittadini ci hanno consegnato. Indossare questa fascia è un’emozione difficile da raccontare. Ma è soprattutto una responsabilità enorme, che prendo con la massima serietà. È stata una campagna elettorale bellissima, con un risultato straordinario. E questa fiducia va ripagata ogni giorno, con i fatti. Grazie ai cittadini di Arzano, che hanno creduto in questo progetto e ci hanno accordato una fiducia così forte. Grazie ai consiglieri che mi hanno accompagnato in questo percorso e con cui lavorerò ogni giorno. Grazie a tutte le persone che mi sono state accanto in questi mesi”. Il primo cittadino ha pii ribadito che.” Lavoreremo unitamente alla giunta e al consiglio comunale per i prossimi cinque anni, cercando di utilizzare un metodo di lavoro che porterà sicuramente ad ottimi risultati in parecchi settori, raggiungendo obiettivi che faranno diventare concreti i risultati”. Il Sindaco ha poi proseguito: “E’ chiaro che il nostro intendimento è procedere con modalità di lavoro del tutto nuove per dare le risposte alla città. Il nostro cruccio sarà risolvere le necessità dei cittadini. Indirizzeremo in questa direzione i componenti della squadra di governo, con noi ci saranno quelli che condividono le nostre modalità di lavoro: in silenzio, a testa bassa, con la concretezza, la passione, aggiungendo l’esperienza che abbiamo realizzato negli anni. Noi siamo già a lavoro per portare le soluzioni a questa Comunità che attende risposte su tante tematiche. Sono il sindaco della città di Arzano, di chi ci ha votato e di chi non lo ha fatto. Chiedendo sin d’ora alle opposizioni di collaborare con la maggioranza per il bene della nostra comunità”. Sul tavolo del neo sindaco la prossima inaugurazione della nuova casa comunale su via Napoli, l’apertura dell’ospedale di prossimità in via Cardarelli e l’avvio dei lavori del campo sportivo Sabatino De Rosa atteso da decenni. Il sindaco, durante l’incontro in comune, ha ribadito la necessità di collaborare con le forze dell’ordine per rendere l’azione di governo trasparente e conforme ai canoni di legalità e buon governo. Sul tavolo anche l’edilizia, l’ambiente e il decoro urbano.