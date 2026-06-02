PARIGI, EPICO ARNALDI: ANCHE LUI APPRODA AI QUARTI

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Che impresa! Difficile usare altre parole per descrivere la partita vinta da Matteo Arnaldi su Frances Tiafoe 7-6(5) 6-7(5) 6-3 6-7(3) 6-4 in 5 ore e 26 minuti al Roland Garros 2026. Una partita praticamente persa, poi clamorosamente riacciuffata da parte del ligure. Che contribuisce a scrivere una pagina di storia: per la prima volta ci saranno tre italiani ai quarti di finale dello stesso Slam, si aggiunge a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. E mercoledì, nel turno degli ultimi otto, sfiderà proprio l’altro Matteo, garantendo almeno un semifinalista tricolore (secondo derby italiano in un quarto Slam dopo Sinner-Musetti allo scorso Us Open). E lo farà dopo una delle imprese più belle della carriera, dopo esser stato ad un passo dall’1-5 nel quarto, a due punti dalla sconfitta. Il cuore di Arnaldi, che esce in campo dopo le 1 di notte, va ben oltre l’ostacolo in questo ottavo parigino. Con tanti punti spettacolari, recuperi improbabili, come sempre. Ma, soprattutto, con la rara capacità di esaltarsi nella lotta e di giocare al massimo delle proprie possibilità i punti importanti. Capacità da grande: con questa vittoria, d’altronde, torna virtualmente molto vicino alla top 50, al n.53.













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